На Хмельниччині засудили ґвалтівника молодої дівчини

Чоловік отримав 10 років ув’язнення.

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На Хмельниччині засудили 57-річного чоловіка за зґвалтування неповнолітньої та незаконне проникнення до житла, повідомляє обласна прокуратура.

Йому призначено покарання у виді 10 років ув’язнення.

У день звільнення з місць позбавлення волі чоловік вирішив навідатися до своїх знайомих.

Попри те що господарів не було вдома, він проник до помешкання через вікно, не підозрюючи, що у будинку мешкають не власники, а 17-річна студентка.

Ювенальними прокурорами доведено, що коли дівчина повернулась додому, чоловік приставив їй до шиї кухонного ножа та зґвалтував, а після скоєного зв’язав руки, наказав не рухатись та мовчати.

Врятувала потерпілу сестра, яка забила на сполох через її не вихід на роботу.

До набрання судовим рішенням законної сили засуджений продовжує перебувати під вартою.

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