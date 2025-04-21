Весенняя погода без сюрпризов – синоптики рассказали, каким будет начало недели

Кратковременные дожди ожидаются только на юге и западе.

Фото: presspoint.in.ua

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В начале недели в Украине сохранится теплая весенняя погода без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 21 апреля, осадков не прогнозируют, лишь днем на юге страны возможны локальные кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, слабый - 3-8 м/с. Ночная температура будет колебаться в пределах 8-13°C, днем воздух прогреется до 21-26°C, в Карпатах и на морском побережье - до 15-20°C.

В Киеве осадков не ожидается, ветер также слабый и переменного направления. Ночью в столице будет 10-12°C, днем - 24-26°C.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самое теплое 21 апреля в Киеве было в 1950 году - 27,9°C. Самой холодной эта дата была в 1893 году - тогда ночью температура опускалась до -3,9°C.

Во вторник, 22 апреля, погода существенно не изменится. В Украине снова без осадков, лишь днем на крайнем западе и юго-востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер останется слабым - 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°C, днем - 21-26°C, в Карпатах и прибрежных районах - 15-20°C.

В Киеве сохранится сухая и теплая погода с температурой 10-12°C ночью и 24-26°C днем.

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