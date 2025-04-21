Студенты нашли утраченные украинские фильмы 1920-х, которые хранились только в России

Студенты из Киева нашли уникальные украинские фильмы 1920-х годов, которые считались утраченными.

Фото: dovzhenkocentre.org

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Две украинские ленты 1920-х годов, которые ранее считались сохранившимися только в российском Госфильмофонде, обнаружили студенты-киноведы Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Алик Дарман и Владимир Прилуцкий. Речь идет о фильмах «Трипольская трагедия» Александра Анода-Анощенко (1926) и «Секрет рапида» Павла Долины (1930). Об этом сообщил Довженко-Центр.

Ранее эти же студенты нашли еще одну ленту - «Карл Бруннер» 1936 года.

Как пояснила руководитель фильмохранилища Довженко-Центра Татьяна Деркач, найденные пленки - это контратипы, то есть исходные материалы фильмов, из которых изготавливали прокатные копии. Подобные материалы в украинских архивах встречаются крайне редко. Найденные ленты уже внесены в план сканирования, после чего их можно будет просмотреть.

По словам киноведа Олега Олифера, «Трипольская трагедия» - одна из старейших кинонаходок, сделанных в Украине в последнее время. Она была снята на Ялтинской кинофабрике ВУФКУ. Фильм рассказывает о событиях Трипольского похода большевиков 1919 года - трагической странице Украинской революции и гражданской войны.

Картина выполнена в приключенческом жанре - со сценами боев, стрельбы и баталий с участием сотен статистов, конницы и артиллерии. Особый акцент сделан на жестокости повстанцев по отношению к большевикам. Несмотря на зрительский успех, фильм раскритиковали за чрезмерный натурализм и «негативный пример для крестьянина». Сценарист ленты Григорий Эпик позже был расстрелян во время сталинских репрессий.

Другой фильм - «Секрет рапида» - стал первым в коллекции Довженко-Центра, снятым Павлом Долиной. Он был создан на Киевской кинофабрике. Это также первый найденный в Украине фильм режиссера.

Павел Долина был знаковой фигурой украинского театра и кино 1920-1930-х годов, работал в театрах Леся Курбаса, «Кийдрамте» и «Березоле». В кино он пришел в 39 лет, сняв за пять лет восемь полнометражных лент. Большинство из них сейчас считаются утраченными, ни одна не была оцифрована.

После критики в статье «Идеологическими окольными путями» в 1932 году, Долина отошел от художественного кино, работал в «Техфильме», а после войны возглавил Театральный музей в Киеве.

«Секрет рапида» отражает типичное для советского кино того времени противопоставление коллективного и индивидуального, нового и старого.

«Это возможность пересмотреть украинский киноканон и познакомиться с творчеством одного из ключевых авторов времен ВУФКУ не только через тексты кинокритической и киноведческой литературы. Наконец малоизвестную страницу украинского кино можно будет увидеть непосредственно на экране», - отмечает Олег Олифер.

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