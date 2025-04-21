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Студенти знайшли втрачені українські фільми 1920-х, що зберігалися лише в Росії

07:54, 21 квітня 2025
Студенти з Києва знайшли унікальні українські фільми 1920-х років, які вважалися втраченими.
Студенти знайшли втрачені українські фільми 1920-х, що зберігалися лише в Росії
Фото: dovzhenkocentre.org
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Дві українські стрічки 1920-х років, які раніше вважалися такими, що збереглися лише в російському Госфільмофонді, виявили студенти-кінознавці Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Алік Дарман і Володимир Прилуцький. Йдеться про фільми «Трипільська трагедія» Олександра Анода-Анощенка (1926) і «Секрет рапіду» Павла Долини (1930). Про це повідомив Довженко-Центр.

Раніше ці ж студенти знайшли ще одну стрічку — «Карл Бруннер» 1936 року.

Як пояснила керівниця фільмосховища Довженко-Центру Тетяна Деркач, знайдені плівки — це контратипи, тобто вихідні матеріали фільмів, з яких виготовляли прокатні копії. Подібні матеріали в українських архівах трапляються вкрай рідко. Знайдені стрічки вже внесено до плану сканування, після чого їх можна буде переглянути.

За словами кінознавця Олега Оліфера, «Трипільська трагедія» — одна з найстаріших кінознахідок, зроблених в Україні останнім часом. Її було знято на Ялтинській кінофабриці ВУФКУ. Фільм розповідає про події Трипільського походу більшовиків 1919 року — трагічну сторінку Української революції та громадянської війни.

Картина виконана в пригодницькому жанрі — зі сценами боїв, стрілянини й баталій за участі сотень статистів, кінноти й артилерії. Особливий акцент зроблено на жорстокості повстанців щодо більшовиків. Незважаючи на глядацький успіх, фільм розкритикували за надмірний натуралізм і "негативний приклад для селянина". Сценарист стрічки Григорій Епік пізніше був розстріляний під час сталінських репресій.

Інший фільм — «Секрет рапіду» — став першим у колекції Довженко-Центру, знятим Павлом Долиною. Його було створено на Київській кінофабриці. Це також перший знайдений в Україні фільм режисера.

Павло Долина був знаковою фігурою українського театру й кіно 1920–1930-х років, працював у театрах Леся Курбаса, «Кийдрамте» та «Березолі». У кіно він прийшов у 39 років, знявши за п’ять років вісім повнометражних стрічок. Більшість з них нині вважаються втраченими, жодна не була оцифрована.

Після критики у статті «Ідеологічними манівцями» у 1932 році, Долина відійшов від художнього кіно, працював у «Техфільмі», а після війни очолив Театральний музей у Києві.

«Секрет рапіду» відображає типове для радянського кіно того часу протиставлення колективного й індивідуального, нового й старого.

«Це нагода переглянути український кіноканон і познайомитися з творчістю одного з ключових авторів часів ВУФКУ не лише через тексти кінокритичної і кінознавчої літератури. Нарешті маловідому сторінку українського кіно можна буде побачити безпосередньо на екрані», — зазначає Олег Оліфер.

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