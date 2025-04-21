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Весняна погода без сюрпризів – синоптики розповіли, яким буде початок тижня

07:00, 21 квітня 2025
Короткочасні дощі очікуються лише на півдні та заході.
Весняна погода без сюрпризів – синоптики розповіли, яким буде початок тижня
Фото: presspoint.in.ua
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На початку тижня в Україні збережеться тепла весняна погода без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 21 квітня, опадів не прогнозують, лише вдень на півдні країни можливі локальні короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, слабкий — 3–8 м/с. Нічна температура коливатиметься в межах 8–13°C, вдень повітря прогріється до 21–26°C, у Карпатах і на морському узбережжі — до 15–20°C.

У Києві опадів не очікується, вітер також слабкий і змінного напрямку. Вночі в столиці буде 10–12°C, вдень — 24–26°C.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найтепліше 21 квітня в Києві було в 1950 році — 27,9°C. Найхолоднішою ця дата була у 1893 році — тоді вночі температура опускалася до -3,9°C.

У вівторок, 22 квітня, погода суттєво не зміниться. В Україні знову без опадів, лише вдень на крайньому заході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер залишиться слабким — 3–8 м/с. Температура вночі 8–13°C, вдень — 21–26°C, у Карпатах та прибережних районах — 15–20°C.

У Києві збережеться суха та тепла погода з температурою 10–12°C вночі та 24–26°C вдень.

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