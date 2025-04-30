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Марко Рубио снова заявил, что США могут отказаться от посредничества между Украиной и РФ

08:33, 30 апреля 2025
Марко Рубио подчеркнул, что «сейчас настало время, когда обе стороны» – Украина и Россия – «должны выдвинуть конкретные предложения по прекращению конфликта».
Марко Рубио снова заявил, что США могут отказаться от посредничества между Украиной и РФ
Фото: AFP
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Государственный секретарь США Марко Рубио снова предупредил, что Соединенные Штаты откажутся от роли посредника между РФ и Украиной в случае, если не будет прогресса в достижении мира между странами. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс на брифинге Госдепа 29 апреля.

Она отметила, что Рубио заявил, что «сейчас настало время, когда обе стороны» – Украина и Россия – «должны выдвинуть конкретные предложения по прекращению конфликта».

«Решение о том, как действовать дальше, теперь принадлежит президенту. Если прогресс не будет достигнут, мы откажемся от роли посредников в этом процессе», – говорится в заявлении.

При этом пресс-секретарь Госдепа не стала уточнять, о каких временных рамках идет речь, однако добавила, что это – «очень четкое заявление» Рубио.

Также Брюс добавила, что конкретные предложения в заявлении касаются «достижения полного, продолжительного прекращения огня».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты могут выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа. 

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США россия Украина

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