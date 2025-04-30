Украина успешно прошла скрининг ЕС по разделу «Предпринимательство и промышленная политика»

Подготовка к скринингу длилась несколько месяцев и включала взаимодействие между структурными подразделениями Министерства экономики и профильными государственными органами.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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В Брюсселе состоялся официальный скрининг соответствия украинского законодательства нормам Европейского Союза по разделу 20 – «Предпринимательство и промышленная политика», передает Министерство экономики Украины.

Подготовка к скринингу длилась несколько месяцев и включала взаимодействие между структурными подразделениями Минэкономики, профильными государственными органами и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Во время сессий команда Минэкономики презентовала прогресс по следующим направлениям:

Развитие промышленной политики – модернизация промышленных экосистем, внедрение принципов Smart Specialisation, поддержка «зеленой» трансформации производства.

Поддержка малого и среднего бизнеса – участие в Программе Единого рынка ЕС, стимулирование кластерного развития, упрощение доступа к финансированию.

Развитие легкой промышленности – поддержка предприятий, которые даже в условиях войны сохраняют производство, экспорт и рабочие места, а также внедрение принципов циркулярной экономики.

Корпоративная устойчивость и ответственность бизнеса – гармонизация политик с европейскими стандартами корпоративной ответственности и устойчивого развития.

Дерегуляция и цифровизация – упрощение регулирования, развитие цифровых сервисов для бизнеса.

Развитие социальной экономики – поддержка предприятий, ориентированных на общественные потребности и восстановление общин.

Восстановление металлургической промышленности – презентация планов по восстановлению производственных мощностей и интеграции в европейские цепочки поставок.

«Мы представили практические инструменты поддержки бизнеса и развития промышленности: программу «Доступные кредиты 5-7-9%», гранты для создания и развития перерабатывающих предприятий, решения для модернизации производства и внедрения Smart Specialisation в регионах. Европейская комиссия положительно оценила системность наших подходов, реальные результаты уже действующих программ и прогресс Украины в адаптации политик к стандартам ЕС», — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Европейская комиссия отметила высокий уровень подготовки украинской делегации. Среди вопросов, которые требуют дополнительного внимания, — необходимость более быстрого внедрения Директивы по просроченным платежам (Late Payment Directive).

«Положительный результат скрининга — важный шаг в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз. Мы продолжим работу по адаптации законодательства к праву ЕС, внедрению европейских подходов в сфере поддержки бизнеса и промышленности и реализации приоритетных реформ», — добавил Андрей Телюпа.

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