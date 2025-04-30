Украина успешно прошла скрининг ЕС по разделу «Предпринимательство и промышленная политика»

В Брюсселе состоялся официальный скрининг соответствия украинского законодательства нормам Европейского Союза по разделу 20 – «Предпринимательство и промышленная политика», передает Министерство экономики Украины.
Подготовка к скринингу длилась несколько месяцев и включала взаимодействие между структурными подразделениями Минэкономики, профильными государственными органами и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Во время сессий команда Минэкономики презентовала прогресс по следующим направлениям:
«Мы представили практические инструменты поддержки бизнеса и развития промышленности: программу «Доступные кредиты 5-7-9%», гранты для создания и развития перерабатывающих предприятий, решения для модернизации производства и внедрения Smart Specialisation в регионах. Европейская комиссия положительно оценила системность наших подходов, реальные результаты уже действующих программ и прогресс Украины в адаптации политик к стандартам ЕС», — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.
Европейская комиссия отметила высокий уровень подготовки украинской делегации. Среди вопросов, которые требуют дополнительного внимания, — необходимость более быстрого внедрения Директивы по просроченным платежам (Late Payment Directive).
«Положительный результат скрининга — важный шаг в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз. Мы продолжим работу по адаптации законодательства к праву ЕС, внедрению европейских подходов в сфере поддержки бизнеса и промышленности и реализации приоритетных реформ», — добавил Андрей Телюпа.
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