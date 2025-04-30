Практика судов
  1. В Украине

Украина успешно прошла скрининг ЕС по разделу «Предпринимательство и промышленная политика»

12:42, 30 апреля 2025
Подготовка к скринингу длилась несколько месяцев и включала взаимодействие между структурными подразделениями Министерства экономики и профильными государственными органами.
Украина успешно прошла скрининг ЕС по разделу «Предпринимательство и промышленная политика»
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Брюсселе состоялся официальный скрининг соответствия украинского законодательства нормам Европейского Союза по разделу 20 – «Предпринимательство и промышленная политика», передает Министерство экономики Украины.

Подготовка к скринингу длилась несколько месяцев и включала взаимодействие между структурными подразделениями Минэкономики, профильными государственными органами и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Во время сессий команда Минэкономики презентовала прогресс по следующим направлениям:

  • Развитие промышленной политики – модернизация промышленных экосистем, внедрение принципов Smart Specialisation, поддержка «зеленой» трансформации производства.
  • Поддержка малого и среднего бизнеса – участие в Программе Единого рынка ЕС, стимулирование кластерного развития, упрощение доступа к финансированию.
  • Развитие легкой промышленности – поддержка предприятий, которые даже в условиях войны сохраняют производство, экспорт и рабочие места, а также внедрение принципов циркулярной экономики.
  • Корпоративная устойчивость и ответственность бизнеса – гармонизация политик с европейскими стандартами корпоративной ответственности и устойчивого развития.
  • Дерегуляция и цифровизация – упрощение регулирования, развитие цифровых сервисов для бизнеса.
  • Развитие социальной экономики – поддержка предприятий, ориентированных на общественные потребности и восстановление общин.
  • Восстановление металлургической промышленности – презентация планов по восстановлению производственных мощностей и интеграции в европейские цепочки поставок.

«Мы представили практические инструменты поддержки бизнеса и развития промышленности: программу «Доступные кредиты 5-7-9%», гранты для создания и развития перерабатывающих предприятий, решения для модернизации производства и внедрения Smart Specialisation в регионах. Европейская комиссия положительно оценила системность наших подходов, реальные результаты уже действующих программ и прогресс Украины в адаптации политик к стандартам ЕС», — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Европейская комиссия отметила высокий уровень подготовки украинской делегации. Среди вопросов, которые требуют дополнительного внимания, — необходимость более быстрого внедрения Директивы по просроченным платежам (Late Payment Directive).

«Положительный результат скрининга — важный шаг в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз. Мы продолжим работу по адаптации законодательства к праву ЕС, внедрению европейских подходов в сфере поддержки бизнеса и промышленности и реализации приоритетных реформ», — добавил Андрей Телюпа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала расширение прав МКАС при ТПП, чтобы сделать Украину центральным местом для рассмотрения инвестиционных споров

Для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будет указываться МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

Работодателей обяжут платить пеню работнику в случае задержки зарплаты более чем на 15 дней – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада одобрила за основу законопроект Галины Третьяковой, который предусматривает пеню для работодателей за задержку выплаты зарплаты и предоставляет работнику право временно прекратить работу в случае задержки.

Верховной Раде не хватило голосов, чтобы увеличить депутатам ежемесячную компенсацию на проезд и аренду жилья

Проект постановления об увеличении суммы компенсации стоимости проезда депутата до 13 тысяч грн в месяц, а также увеличении до 900 грн ежедневной компенсации за аренду жилья не набрал необходимого количества голосов.

Администрация колоний при наложении взыскания должна будет не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику — принят закон

Кроме того, принятым законом предусмотрено, что близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на бесплатную юридическую помощь.

Парламент одобрил законопроект об изменениях в Дисциплинарный устав ВСУ в части гендерного равенства

Верховная Рада приняла за основу изменения в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ для противодействия дискриминации по признаку пола и обеспечения гендерного равенства в армии.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду