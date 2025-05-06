На Воскресенке в Киеве почти на неделю остановят трамваи

На Воскресенке на время ремонта теплосети запустят новый маршрут №28-Т.

Фото: Киевпастранс

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В Киеве на Воскресенке с 20:00 6 мая до ориентировочно 6:00 12 мая ограничат движение трамваев на участке от улицы Сержа Лифаря до проспекта Алишера Навои. Причина - аварийное восстановление тепловой сети на улице Остафия Дашкевича. Об этом сообщили в КГГА.

На период ремонтных работ полностью закроют трамвайный маршрут № 35. Другие трамваи, в частности маршруты № 22, 27, 29, 32 и 33, будут курсировать с изменениями - от остановок «Завод ЖБК», станций метро «Позняки» и «Бориспольская», а также от Дарницкого вагоноремонтного завода до просп. Алишера Навои.

Маршрут № 28-А будет курсировать между улицами Милославской и Сержа Лифаря.

Для обеспечения сообщения на время ограничений введен временный автобусный маршрут № 28-Т, который будет ездить от ул. Милославской до ул. Остафия Дашкевича через ул. Черных Запорожцев, Воскресенский проспект, Алишера Навои, Князя Романа Мстиславича и Миропольскую.

Также произойдут изменения в движении маршрутных такси:

№ 242 - от ул. Вадима Гетьмана до Остафия Дашкевича с объездом через Воскресенку;

№ 476 - от ул. Северной до Остафия Дашкевича по той же схеме;

№ 555 - от ул. Николая Кибальчича до Остафия Дашкевича с аналогичным объездом.

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