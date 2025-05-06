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На Воскресенці у Києві майже на тиждень зупинять трамваї

19:57, 6 травня 2025
На Воскресенці на час ремонту тепломережі запустять новий маршрут №28-Т.
На Воскресенці у Києві майже на тиждень зупинять трамваї
Фото: Київпастранс
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У Києві на Воскресенці з 20:00 6 травня до орієнтовно 6:00 12 травня обмежать рух трамваїв на ділянці від вулиці Сержа Лифаря до проспекту Алішера Навої. Причина – аварійне відновлення теплової мережі на вулиці Остафія Дашкевича. Про це повідомили у КМДА.

На період ремонтних робіт повністю закриють трамвайний маршрут № 35. Інші трамваї, зокрема маршрути № 22, 27, 29, 32 та 33, курсуватимуть зі змінами – від зупинок «Завод ЗБК», станцій метро «Позняки» та «Бориспільська», а також від Дарницького вагоноремонтного заводу до просп. Алішера Навої.

Маршрут № 28-А курсуватиме між вулицями Милославською та Сержа Лифаря.

Для забезпечення сполучення на час обмежень впроваджено тимчасовий автобусний маршрут № 28-Т, який їздитиме від вул. Милославської до вул. Остафія Дашкевича через вул. Чорних Запорожців, Воскресенський проспект, Алішера Навої, Князя Романа Мстиславича та Миропільську.

Також відбудуться зміни у русі маршрутних таксі:

  • № 242 – від вул. Вадима Гетьмана до Остафія Дашкевича з об’їздом через Воскресенку;
  • № 476 – від вул. Північної до Остафія Дашкевича тією ж схемою;
  • № 555 – від вул. Миколи Кибальчича до Остафія Дашкевича з аналогічним об’їздом.

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Київ КМДА транспорт

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