На Киевщине две несовершеннолетние устроили драку в электричке – полиция начала проверку

Полиция расследует инцидент в Вишневом с видео.

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В городе Вишневое Киевской области зафиксирована драка между двумя девушками-подростками в вагоне электрички. Инцидент стал известен после публикации видео в телеграмм-каналах, сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что видео конфликта обнаружили во время мониторинга соцсетей. Реакция правоохранителей была мгновенной - в Единый учет заявлений и сообщений внесено соответствующее обращение, которое сейчас расследуется Бучанским районным управлением полиции.

Сейчас идет проверка, полицейские устанавливают личности участниц драки и выясняют все обстоятельства. После будет предоставлена правовая квалификация в соответствии с действующим законодательством.

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