На Київщині дві неповнолітні влаштували бійку в електричці – поліція розпочала перевірку

Поліція розслідує інцидент у Вишневому з відео.

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У місті Вишневе, що на Київщині, зафіксовано бійку між двома дівчатами-підлітками у вагоні електрички. Інцидент став відомий після публікації відео у телеграм-каналах, повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що відео конфлікту виявили під час моніторингу соцмереж. Реакція правоохоронців була миттєвою — до Єдиного обліку заяв і повідомлень внесено відповідне звернення, яке нині розслідується Бучанським районним управлінням поліції.

Наразі триває перевірка, поліцейські встановлюють особи учасниць бійки та з'ясовують усі обставини. Після буде надано правову кваліфікацію відповідно до чинного законодавства.

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