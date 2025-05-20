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Когда в Украину придет тепло – синоптики рассказали

09:44, 20 мая 2025
Уже в конце недели станет гораздо теплее.
Когда в Украину придет тепло – синоптики рассказали
Источник фото: Freepik
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Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что наконец на синоптическом горизонте появилось повышение температурных показателей, и все это благодаря тому, что будет поступать более теплая воздушная масса. Но все равно до четверга – 22 мая – Украина будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления, поэтому временами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В частности, 20–22 мая территория Украины будет находиться в поле пониженного давления. Атмосферные фронты и нестабильность влажного воздуха будут обусловливать 20 мая в Украине, 21 мая на востоке и юго-востоке страны, 22 мая в западных областях кратковременные дожди, местами с грозами.

В Украину будет поступать немного более теплая воздушная масса: 20 мая еще с северо-запада, далее — с запада и юго-запада. Это вызовет 21 и 22 мая ощутимое повышение температуры, особенно дневной.

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