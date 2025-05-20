Радио «Судного дня» передало сообщение перед разговором Трампа и Путина

Российская радиостанция УВБ-76 перед и после разговора Трампа и Путина передала сообщение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российская радиостанция УВБ-76, которую связывают с системой запуска ядерных ракет, перед началом телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным передала в эфир закодированное сообщение: «НЖТЫ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573».

Еще одно сообщение передали сразу после окончания звонка: НЖТЫ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529, пишут россми.

В день телефонных переговоров Путина и Трампа 12 февраля радиостанция транслировала в течение суток 25 зашифрованных сообщений. Среди переданных слов были, в частности, "синопсис", "бульвар", "ребенок", "приплод", "комиссар", "жадюга" и другие.

Местонахождение и назначение станции неизвестны, однако, как и в случае других коротковолновых номерных станций, ее деятельность часто связывают с российскими разведывательными или военными структурами, в частности, Западного военного округа.

Радиостанцию ​​также называют радио "Судного дня". Такая характеристика связана с одной из многочисленных версий назначения станции, согласно которой она может служить частью системы Периметр - автоматического запуска ядерного ответного удара в случае уничтожения высшего руководства РФ, командных центров и штабов ядерных сил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.