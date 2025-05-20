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Зеленский сообщил о результатах его совместного разговора с Трампом, Макроном, Мерцем и другими

08:28, 20 мая 2025
Как отметил Президент Зеленский, вторая часть разговора с Трампом состоялась с участием Макрона, Мелони, Мерца, Стубба, фон дер Ляйен.
Зеленский сообщил о результатах его совместного разговора с Трампом, Макроном, Мерцем и другими
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Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая провел вторую беседу с Президентом США Дональдом Трампом вместе с европейскими лидерами: Эммануэлем Макроном, Джорджеей Мелони, Фридрихом Мерцем, Александром Стуббом, Урсулой фон дер Ляйен. Этот разговор он провел после беседы Трампа с главой России.

Напомним, что 19 мая Зеленский также разговаривал с Трампом до звонка Президента США Путину, и этот первый разговор между Зеленским и Трампом, по данным иностранных медиа, длился несколько минут.

Таким образом, второй разговор состоялся уже не один на один, а при участии европейских партнеров Украины.

«Сейчас решающее время. Сейчас мир может увидеть, достаточно ли у его лидеров способности обеспечить прекращение войны и наступление реального, прочного мира. В начале двустороннего разговора я подтвердил Президенту Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекратить убийства, за это должны быть более жесткие санкции. Давление на Россию подтолкнет ее к реальному миру — это очевидно для всех в мире», — указал Зеленский.

Он отметил, что также в который раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат.

«Турция, Ватикан, Швейцария — мы рассматриваем все возможные площадки. Украину не нужно в этом убеждать, и наши представители готовы принимать в переговорах реальные решения. Нужно обеспечить зеркальную готовность именно России к таким результативным переговорам», — отметил Президент.

Вместе с европейскими лидерами Украина уже говорила о возможных дальнейших шагах, в частности встречах переговорщиков и объективной оценке предложений сторон.

«Каждое предложение на столе заслуживает честного взгляда, и именно поэтому в переговорный процесс должны быть вовлечены на определенном уровне и представители Америки, и представители Европы. Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован, — это Путин. Благодарю всех за поддержку такого подхода», — указал Зеленский и подчеркнул:

«Если Россия не пойдет на прекращение убийств, если не будет освобождать пленных и заложников, если Путин будет выдвигать нереалистичные условия, то это будет означать, что Россия и дальше затягивает войну и заслуживает того, чтобы Европа, Америка и весь мир вели себя соответственно, в частности реагировали дополнительными санкциями. Россия должна закончить войну, которую сама и начала, и может начать это делать в любой день. Украина всегда готова к миру».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета»Дональд Трамп обнародовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Он заявил, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

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