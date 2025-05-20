Практика судів
  1. В Україні

Зеленський повідомив про результати його спільної розмови з Трампом, Макроном, Мерцем та іншими

08:28, 20 травня 2025
Як зазначив Президент Зеленський, друга частина розмови з Трампом відбулася за участі Макрона, Мелоні, Мерца, Стубба, фон дер Ляєн.
Зеленський повідомив про результати його спільної розмови з Трампом, Макроном, Мерцем та іншими
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 19 травня провів другу розмову з Президентом США Дональдом Трампом разом із європейськими лідерами: Емманюелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн. Цю розмову він провів після розмови Трампа з керівником Росії.

Нагадаємо, що 19 травня Зеленський також розмовляв з Трампом до дзвінка Президента США Путіну, і ця перша розмова між Зеленським і Трампом, за даними іноземних медіа, тривала кілька хвилин.

Отже, друга розмова відбулася вже не сам на сам, а за участі європейських партнерів України.

«Зараз визначальний час. Зараз світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни й настання реального, тривалого миру. На початку двосторонньої розмови я підтвердив Президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі», - вказав Зеленський.

Він відмітив, що також вкотре підтвердив, що Україна готова до прямих перемовин із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат.

«Туреччина, Ватикан, Швейцарія – ми розглядаємо всі можливі майданчики. Україну не треба в цьому переконувати, і наші представники готові ухвалювати в перемовинах справжні рішення. Треба забезпечити дзеркальну готовність саме Росії до таких результативних перемовин», - зазначив Президент.

Разом із європейськими лідерами Україна говорила вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивну оцінку пропозицій сторін.

«Кожна пропозиція на столі заслуговує на чесний погляд, і саме тому в переговорному процесі мають бути задіяні на визначеному рівні і представники Америки, і представники Європи. Для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, – це Путін. Дякую всім за підтримку такого підходу», - вказав Зеленський та наголосив: «Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями. Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день. Україна завжди готова до миру».

Як повідомляла «Судово-юридична газета»Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Німеччина ЄС Україна Дональд Трамп Італія війна Франція Фінляндія Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд

Кабмін схвалив дорожню карту, яка передбачає унеможливлення перебування на посаді голови суду понад два строки або двох переобрань підряд.

Вступ України до ЄС: судді Суду Справедливості Європейського Союзу діляться досвідом з українськими колегами

Євроінтеграція правосуддя – НШСУ готує суддів до стандартів ЄС.

Вища рада правосуддя хоче відновити конкурс на посаду голови ДСА, але є нюанс

Проекти іноземної допомоги мають свою думку про те, як повинен відбуватися добір голови ДСА – хочуть тестування на когнітивні здібності.

Кабмін запланував скасування автоматичного закриття справ через сплив строків досудового розслідування на третій квартал 2025 року

Мін’юст, Верховна Рада та САП призначені відповідальними за це завдання.

Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду