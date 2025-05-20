Зеленський повідомив про результати його спільної розмови з Трампом, Макроном, Мерцем та іншими

Як зазначив Президент Зеленський, друга частина розмови з Трампом відбулася за участі Макрона, Мелоні, Мерца, Стубба, фон дер Ляєн.

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Президент України Володимир Зеленський 19 травня провів другу розмову з Президентом США Дональдом Трампом разом із європейськими лідерами: Емманюелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн. Цю розмову він провів після розмови Трампа з керівником Росії.

Нагадаємо, що 19 травня Зеленський також розмовляв з Трампом до дзвінка Президента США Путіну, і ця перша розмова між Зеленським і Трампом, за даними іноземних медіа, тривала кілька хвилин.

Отже, друга розмова відбулася вже не сам на сам, а за участі європейських партнерів України.

«Зараз визначальний час. Зараз світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни й настання реального, тривалого миру. На початку двосторонньої розмови я підтвердив Президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі», - вказав Зеленський.

Він відмітив, що також вкотре підтвердив, що Україна готова до прямих перемовин із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат.

«Туреччина, Ватикан, Швейцарія – ми розглядаємо всі можливі майданчики. Україну не треба в цьому переконувати, і наші представники готові ухвалювати в перемовинах справжні рішення. Треба забезпечити дзеркальну готовність саме Росії до таких результативних перемовин», - зазначив Президент.

Разом із європейськими лідерами Україна говорила вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивну оцінку пропозицій сторін.

«Кожна пропозиція на столі заслуговує на чесний погляд, і саме тому в переговорному процесі мають бути задіяні на визначеному рівні і представники Америки, і представники Європи. Для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, – це Путін. Дякую всім за підтримку такого підходу», - вказав Зеленський та наголосив: «Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями. Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день. Україна завжди готова до миру».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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