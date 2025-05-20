Радіо «Судного дня» передало повідомлення перед розмовою Трампа і Путіна

Російська радіостанція УВБ-76 перед та після розмови Трампа і Путіна передала повідомлення.

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Російська радіостанція УВБ-76, яку пов’язують із системою запуску ядерних ракет, перед початком телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і Путіним передала в ефір закодоване повідомлення: «НЖТІ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573».

Ще одне повідомлення передали одразу після закінчення дзвінка: НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529, пишуть росзмі.

У день телефонних переговорів Путіна та Трампа 12 лютого радіостанція транслювала протягом доби 25 зашифрованих повідомлень. Серед переданих слів були, зокрема, "синопсис", "бульвар", "дитя", "приплід", "комісар", "жадюга" та інші.

Місцезнаходження та призначення станції невідомі, однак, як і у разі інших короткохвильових номерних станцій, її діяльність часто пов'язують із російськими розвідувальними чи військовими структурами, зокрема Західного військового округу.

Радіостанцію також називають радіо "Судного дня". Така характеристика пов'язана з однією з численних версій призначення станції, згідно з якою вона може служити частиною системи Периметр - автоматичного запуску ядерного удару у відповідь у разі знищення вищого керівництва РФ, командних центрів і штабів ядерних сил.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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