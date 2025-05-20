Коли в Україну прийде тепло – синоптики розповіли

Вже наприкінці тижня стане значно тепліше.

Джерело фото: Freepik

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Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що нарешті на синоптичному горизонті з’явилося підвищення температурних показників і усе це завдяки тому, що буде надходити більш тепла повітряна маса. Але все одно до четверга – 22 травня – Україна перебуватиме у полі зниженого атмосферного тиску, тож часом пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Зокрема, 20-22 травня територія України перебуватиме в полі зниженого тиску. Атмосферні фронти та нестійкість вологого повітря зумовлюватимуть 20 травня в Україні, 21 травня на сході та південному сході країни, 22 травня в західних областях короткочасні дощі, місцями з грозами.

В Україну надходитиме дещо тепліша повітряна маса: 20 травня ще з північного заходу, надалі – з заходу та південного заходу. Це спричинить у 21 та 22 травня відчутне підвищення температури, особливо денної.

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