На Волыни задержан мужчина, который за $15 тысяч обещал вывезти военнообязанного в Польшу

44-летний фигурант был задержан во время получения аванса в $10 тысяч.

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На Волыни задержан организатор незаконного трансфера за границу во время войны. Фигурант требовал 15 тысяч долларов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 44-летний подозреваемый за деньги обязался перевезти военнообязанного в Польшу через официальный пункт пропуска. Свои услуги он оценил в 15 тысяч долларов.

Во время получения аванса в размере 10 тысяч долларов переправщик был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а попытка нелегального пересечения границы без законных оснований была пресечена.

Фигуранту сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 180 тысяч гривен. Продолжается установление полного круга лиц, причастных к незаконной схеме.

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