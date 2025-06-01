Практика судів
  1. В Україні

На Волині затримано чоловіка, який за $15 тисяч обіцяв вивезти військовозобов’язаного до Польщі

11:31, 1 червня 2025
44-річного фігуранта затримали під час отримання авансу у $10 тисяч.
На Волині затримано чоловіка, який за $15 тисяч обіцяв вивезти військовозобов’язаного до Польщі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині затримано організатора незаконного трансферу за кордон під час війни. Фігурант вимагав 15 тисяч доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 44-річний підозрюваний за гроші зобов’язувався перевезти військовозобов’язаного до Польщі через офіційний пункт пропуску. Свої послуги він оцінив у 15 тисяч доларів.

Під час отримання авансу у розмірі 10 тисяч доларів переправника затримано в порядку ст. 208 КПК України, а спроба нелегального перетину без законних на це підстав припинена.

Фігуранту повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 180 тисяч гривень застави. Триває встановлення всього кола причетних до незаконної оборудки осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура хабар мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наші позиції та пропозиції ігноруються, а хронічні проблеми в судовій владі не вирішуються роками – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя затвердила щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.

Відомі два кандидата на посаду члена ВККС по квоті суддів – суддя Верховного Суду у відставці та суддя, яка здійснює правосуддя менше року

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з іноземними експертами у складі припиняє роботу.

Після конкурсу до апеляційних судів, кадрова ситуація в судах може стати ще гіршою – Вища рада правосуддя

Значна частина суддів з судів першої інстанції можуть стати суддями апеляційних судів, тоді як добір в суди першої інстанції тільки набирає обертів.

Другий поспіль конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів повністю провалився

Іноземні експерти у складі Дорадчої групи експертів скористалися правом «контрольного» голосу і не дозволили суддям продовжити участь у конкурсі.

Мінюст США заявив, що Американська асоціація юристів більше не буде оцінювати кандидатів у судді

Генпрокурор Пем Бонді вказала, що Американська асоціація юристів незмінно та демонстративно надає перевагу кандидатам у судді, висунутим від Демократичної партії, тому тепер АВА буде усунута від оцінки майбутніх суддів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради