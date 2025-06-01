На Волині затримано чоловіка, який за $15 тисяч обіцяв вивезти військовозобов’язаного до Польщі

44-річного фігуранта затримали під час отримання авансу у $10 тисяч.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині затримано організатора незаконного трансферу за кордон під час війни. Фігурант вимагав 15 тисяч доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 44-річний підозрюваний за гроші зобов’язувався перевезти військовозобов’язаного до Польщі через офіційний пункт пропуску. Свої послуги він оцінив у 15 тисяч доларів.

Під час отримання авансу у розмірі 10 тисяч доларів переправника затримано в порядку ст. 208 КПК України, а спроба нелегального перетину без законних на це підстав припинена.

Фігуранту повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 180 тисяч гривень застави. Триває встановлення всього кола причетних до незаконної оборудки осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.