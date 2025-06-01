На Закарпатье зафиксировали два землетрясения

Толчки были неощутимыми для людей.

Фото: Shutterstock

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Вечером 31 мая в Закарпатской области зарегистрировали два подземных толчка магнитудой 2,0. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Согласно данным Центра, землетрясения произошли в 18:38 и 20:05 на глубине 5 километров.

Специалисты отмечают, что такие колебания относятся к неощутимым - они не создают опасности и не ощущаются людьми, а фиксируются только сейсмологическими приборами.

Подобные явления время от времени случаются в регионе и не имеют угрозы для населения.

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