На Закарпатті зафіксували два землетруси

Поштовхи були невідчутними для людей.

Фото: Shutterstock

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Увечері 31 травня в Закарпатській області зареєстрували два підземні поштовхи магнітудою 2,0. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Згідно з даними Центру, землетруси сталися о 18:38 та 20:05 на глибині 5 кілометрів.

Фахівці зазначають, що такі коливання належать до невідчутних — вони не створюють небезпеки й не відчуваються людьми, а фіксуються лише сейсмологічними приладами.

Подібні явища час від часу трапляються в регіоні та не мають загрози для населення.

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