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В Украине выросло количество самозанятых специалистов до 28,3 тысяч, а их налоги на 33%

13:18, 4 июля 2025
28 тысяч украинцев работают на себя и честно платят налоги.
В Украине выросло количество самозанятых специалистов до 28,3 тысяч, а их налоги на 33%
Фото: mrpl.city
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По состоянию на начало июня 2025 года в Украине зарегистрировано 28,3 тысячи самозанятых специалистов, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Государственной налоговой службы 4 июля 2025 года. К этой категории относятся юристы, частные преподаватели, переводчики, архитекторы, нотариусы, психологи, художники, ученые, врачи и другие профессионалы, которые работают без статуса ФЛП.

Это рекордный показатель за последние пять лет, превышающий предыдущий пик в 27,9 тысячи, зафиксированный в ноябре 2021 года. После временного сокращения на 700 человек в декабре 2021 года количество самозанятых начало расти, несмотря на паузу в первые месяцы полномасштабного вторжения. С 2022 года их количество увеличилось на 1,1 тысячи, или на 4%.

Больше всего самозанятых работает в Киеве (4,2 тыс.), Днепропетровской (2,5 тыс.) и Одесской (2,4 тыс.) областях. За первые пять месяцев 2025 года они уплатили в бюджет 292,29 млн грн налогов, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За весь 2024 год самозанятые перечислили 603,16 млн грн налогов, что в 1,6 раза больше, чем в 2023 году, и в 1,2 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Лидерами по объему уплаченных налогов являются Киев (140,5 млн грн, 23% общей суммы), Львовская (49,8 млн грн, 8%) и Днепропетровская (49,6 млн грн, 8%) области. При этом на Львовщине налоги уплатили 1,3 тыс. человек, а на Днепропетровщине - 2,5 тыс. В Херсонской, Волынской и Киевской областях сумма налогов выросла почти вдвое.

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