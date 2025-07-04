Консульство Польши повреждено во время российского удара по Киеву – Радослав Сикорский

В результате массированного российского удара по столице Украины было повреждено консульство Польши.

Фото: timeukraineisrael.com

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

В результате атаки россиян было повреждено польское консульство в Киеве. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«В результате массированной расистской атаки на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукашевичем, все живые и невредимые», - отметил он.

Также глава МИД Польши обратился к президенту США Дональду Трампу. Сикорский подчеркнул, что Путин насмехается над мирными усилиями Трампа.

«Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора», - сказал польский министр.

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