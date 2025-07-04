Консульство Польщі пошкоджене під час російського удару по Києву – Радослав Сікорський

Внаслідок масованого російського удару по столиці України було пошкоджене консульство Польщі.

Фото: timeukraineisrael.com

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 4 липня РФ завдала масштабного удару по Києву.

Внаслідок атаки росіян було пошкоджене польське консульство у Києві. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Внаслідок масованої расистської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства. Я щойно розмовляв з послом Лукашевичем, всі живі та неушкоджені», - зазначив він.

Також глава МЗС Польщі звернувся до президента США Дональда Трампа. Сікорський підкреслив, що р Путін насміхається з мирних зусиль Трампа.

«Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора», - сказав польський міністр.

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