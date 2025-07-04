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В Україні зросла кількість самозайнятих фахівців до 28,3 тисяч, а їхні податки на 33%

13:18, 4 липня 2025
28 тисяч українців працюють на себе і чесно платять податки.
В Україні зросла кількість самозайнятих фахівців до 28,3 тисяч, а їхні податки на 33%
Фото: mrpl.city
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Станом на початок червня 2025 року в Україні зареєстровано 28,3 тисячі самозайнятих фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність, повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Державної податкової служби 4 липня 2025 року. До цієї категорії належать юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші професіонали, які працюють без статусу ФОП.

Це рекордний показник за останні п’ять років, що перевищує попередній пік у 27,9 тисячі, зафіксований у листопаді 2021 року. Після тимчасового скорочення на 700 осіб у грудні 2021 року кількість самозайнятих почала зростати, попри паузу в перші місяці повномасштабного вторгнення. З 2022 року їхня кількість збільшилася на 1,1 тисячі, або на 4%.

Найбільше самозайнятих працює у Києві (4,2 тис.), Дніпропетровській (2,5 тис.) та Одеській (2,4 тис.) областях. За перші п’ять місяців 2025 року вони сплатили до бюджету 292,29 млн грн податків, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За весь 2024 рік самозайняті перерахували 603,16 млн грн податків, що в 1,6 раза більше, ніж у 2023 році, та в 1,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Лідерами за обсягом сплачених податків є Київ (140,5 млн грн, 23% загальної суми), Львівська (49,8 млн грн, 8%) та Дніпропетровська (49,6 млн грн, 8%) області. При цьому на Львівщині податки сплатили 1,3 тис. осіб, а на Дніпропетровщині – 2,5 тис. У Херсонській, Волинській та Київській областях сума податків зросла майже вдвічі.

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