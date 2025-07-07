Нетрезвая водитель BMW влетела в блокпост на Закарпатье – погиб пограничник

BMW на бешеной скорости снес контрольно-пропускной пункт.

Фото: Полиция Закарпатской области

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В городе Перечин на Закарпатье 7 июля около 04:30 произошла трагическая авария: автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей, сообщила полиция Закарпатской области.

В результате столкновения погиб 45-летний военнослужащий Госпогранслужбы, который получил тяжелые травмы и скончался в больнице. По предварительным данным, 53-летняя местная жительница, находясь за рулем, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в бетонное ограждение КПП. Водитель имела признаки алкогольного опьянения, но отказалась от обследования.

Следственно-оперативная группа Ужгородского райуправления полиции осмотрела место происшествия, проанализировала записи камер видеонаблюдения и установила предварительные обстоятельства аварии. Водитель был задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Она находится в медучреждении под охраной из-за полученных травм. Также госпитализирован ее 31-летний пассажир из Ивано-Франковской области.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть). Задержанной грозит до 10 лет заключения и лишение права управлять транспортными средствами на 5-10 лет.

Фото: Полиция Закарпатской области

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