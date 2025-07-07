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Нетвереза водійка BMW влетіла у блокпост на Закарпатті – загинув прикордонник

10:37, 7 липня 2025
BMW на шаленій швидкості зніс контрольно-пропускний пункт.
Нетвереза водійка BMW влетіла у блокпост на Закарпатті – загинув прикордонник
Фото: Поліція Закарпатської області
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У місті Перечин на Закарпатті 7 липня близько 04:30 сталася трагічна аварія: автомобіль BMW X5 на великій швидкості врізався в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців, повідомила поліція Закарпатської області.

Внаслідок зіткнення загинув 45-річний військовослужбовець Держприкордонслужби, який отримав тяжкі травми та помер у лікарні. За попередніми даними, 53-річна місцева жителька, перебуваючи за кермом, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та врізалася в бетонну огорожу КПП. Водійка мала ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовилася від обстеження.

Слідчо-оперативна група Ужгородського райуправління поліції оглянула місце події, проаналізувала записи камер відеоспостереження та встановила попередні обставини аварії. Водійку затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Вона перебуває в медзакладі під охороною через отримані травми. Також госпіталізовано її 31-річного пасажира з Івано-Франківщини.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані сп’яніння, що спричинило смерть). Затриманій загрожує до 10 років ув’язнення та позбавлення права керувати транспортними засобами на 5–10 років.

Фото: Поліція Закарпатської області

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поліція Закарпаття

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