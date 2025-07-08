УЗ запускает современный региональный поезд Львов – Хмельницкий

«Укрзализныця» запускает модернизированный поезд Львов – Тернополь – Хмельницкий с новыми удобствами.

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«Укрзализныця» анонсировала запуск нового регионального поезда №826/825 сообщением Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторников, начиная с 11 июля 2025 года, сообщила пресс-служба АО «Укрзализныця».

Поезд ЕПЛ9Т №007, прошедший капитальный ремонт, соответствует 2-му классу комфортности и оснащен рядом обновлений: пандусами, инклюзивными туалетами, местами для пассажиров на креслах колесных, креплениями для велосипедов и чемоданов, багажными полками увеличенной вместимости, а также двумя автоматами с напитками и снеками. Пассажиры будут иметь доступ к современным мягким креслам с регулируемым положением, розетками и USB-разъемами, индивидуальными столиками, креплениями для гаджетов, обновленной системой освещения с возможностью снижения яркости, индикацией занятости уборных и вагонным табло с маршрутом.

Это пятый капитально отремонтированный поезд в 2025 году и 42-й с начала полномасштабного вторжения. Все работы выполнены силами «Укрзалізниці». С начала года пригородными поездами воспользовались более 14,5 млн пассажиров, четверть из которых - льготники. Компания отмечает, что железная дорога остается безопасным и стабильным видом транспорта, который работает даже во время воздушных тревог. Для дальнейшей модернизации подвижного состава «Укрзализныця» призывает к активной поддержке государства, чтобы обеспечить качественные, удобные и доступные перевозки.

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