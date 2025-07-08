УЗ запускає сучасний регіональний поїзд Львів – Хмельницький

«Укрзалізниця» запускає модернізований поїзд Львів – Тернопіль – Хмельницький із новими зручностями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрзалізниця» анонсувала запуск нового регіонального поїзда №826/825 сполученням Львів – Тернопіль – Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторків, починаючи з 11 липня 2025 року, повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

Поїзд ЕПЛ9Т №007, що пройшов капітальний ремонт, відповідає 2-му класу комфортності та оснащений низкою оновлень: пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, кріпленнями для велосипедів і валіз, багажними полицями збільшеної місткості, а також двома автоматами з напоями та снеками. Пасажири матимуть доступ до сучасних м’яких крісел із регульованим положенням, розетками та USB-роз’ємами, індивідуальними столиками, кріпленнями для гаджетів, оновленою системою освітлення з можливістю зниження яскравості, індикацією зайнятості вбиралень і вагонним табло з маршрутом.

Це п’ятий капітально відремонтований поїзд у 2025 році та 42-й від початку повномасштабного вторгнення. Усі роботи виконано силами «Укрзалізниці». З початку року приміськими поїздами скористалися понад 14,5 млн пасажирів, чверть із яких – пільговики. Компанія наголошує, що залізниця залишається безпечним і стабільним видом транспорту, який працює навіть під час повітряних тривог. Для подальшої модернізації рухомого складу «Укрзалізниця» закликає до активної підтримки держави, щоб забезпечити якісні, зручні та доступні перевезення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.