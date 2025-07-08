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УЗ запускає сучасний регіональний поїзд Львів – Хмельницький

07:00, 8 липня 2025
«Укрзалізниця» запускає модернізований поїзд Львів – Тернопіль – Хмельницький із новими зручностями.
УЗ запускає сучасний регіональний поїзд Львів – Хмельницький
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«Укрзалізниця» анонсувала запуск нового регіонального поїзда №826/825 сполученням Львів – Тернопіль – Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторків, починаючи з 11 липня 2025 року, повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

Поїзд ЕПЛ9Т №007, що пройшов капітальний ремонт, відповідає 2-му класу комфортності та оснащений низкою оновлень: пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, кріпленнями для велосипедів і валіз, багажними полицями збільшеної місткості, а також двома автоматами з напоями та снеками. Пасажири матимуть доступ до сучасних м’яких крісел із регульованим положенням, розетками та USB-роз’ємами, індивідуальними столиками, кріпленнями для гаджетів, оновленою системою освітлення з можливістю зниження яскравості, індикацією зайнятості вбиралень і вагонним табло з маршрутом.

Це п’ятий капітально відремонтований поїзд у 2025 році та 42-й від початку повномасштабного вторгнення. Усі роботи виконано силами «Укрзалізниці». З початку року приміськими поїздами скористалися понад 14,5 млн пасажирів, чверть із яких – пільговики. Компанія наголошує, що залізниця залишається безпечним і стабільним видом транспорту, який працює навіть під час повітряних тривог. Для подальшої модернізації рухомого складу «Укрзалізниця» закликає до активної підтримки держави, щоб забезпечити якісні, зручні та доступні перевезення.

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Львів Хмельницький Тернопіль Укрзалізниця

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