В Конотопе возможны серьезные перебои с водой: что произошло

Причина этого в пожаре.

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В Сумской области в городе Конотоп возможны проблемы с водоснабжением из-за пожара. Об этом сообщает мэр Конотопа Артем Семенихин.

"Тот пожар, который произошел сейчас утром, очень не хорош... Теперь возможны серьезные перебои с водоснабжением. Вероятно даже может дойти до почасовой подачи воды...", - рассказал он.

Также он добавил, что специалисты решают, что можно сделать для улучшения ситуации с водоснабжением.

Ранее мы писали, что в Николаеве возможны перебои с водоснабжением.

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