В Конотопе возможны серьезные перебои с водой: что произошло

В Сумской области в городе Конотоп возможны проблемы с водоснабжением из-за пожара. Об этом сообщает мэр Конотопа Артем Семенихин.
"Тот пожар, который произошел сейчас утром, очень не хорош... Теперь возможны серьезные перебои с водоснабжением. Вероятно даже может дойти до почасовой подачи воды...", - рассказал он.
Также он добавил, что специалисты решают, что можно сделать для улучшения ситуации с водоснабжением.
Ранее мы писали, что в Николаеве возможны перебои с водоснабжением.
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