У Конотопі можливі серйозні перебої з водою: що сталося

Причина цього у пожежі.

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В Сумській області в місті Конотоп можливі проблеми з водопостачанням через пожежу. Про це повідомляє мер Конотопа Артем Семеніхін.

"Та пожежа, яка сталася зараз вранці, дуже не хороша… Тепер можливі серйозні перебої з водопостачанням. Імовірно навіть може дійти до погодинної подачі води….", - розповів він.

Також він додав, що наразі фахівці вирішують, що можна зробити для покращення ситуації з водопостачанням.

Раніше ми писали, що у Миколаєві можливі перебої з водопостачанням.

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