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Мобильные ТЦК в Украине уже работают, — нардеп Александр Федиенко

12:04, 22 июля 2025
Александр Федиенко отметил, что каждый руководитель военкомата с учетом угроз ударов по зданиям самостоятельно определяет, где размещать те или иные подразделения.
Мобильные ТЦК в Украине уже работают, — нардеп Александр Федиенко
Фото: mc.today
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что в Украине могут появиться мобильные территориальные центры комплектования, которые помогут избежать российских ударов по стационарным учреждениям.

В свою очередь член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко заявил, что мобильный формат работы ТЦК уже действует. Каждый руководитель военкомата сам решает, где размещать подчиненные ему подразделения.

При этом он подчеркнул, что создание мобильных ТЦК не означает наличие дополнительных передвижных пунктов или перевод их работы в автобусы.

«Речь не о том, что завтра все сядут в автобусы, микроавтобусы и поедут куда-то. Термин «мобильный» здесь, скорее всего, употребили, потому что сегодня они могут быть в одной локации, а завтра — в другой», — пояснил депутат.

По его словам, мобильность касается тех подразделений, которым необходимо непосредственно общаться с военнообязанными. Остальные штатные единицы ТЦК могут находиться удаленно благодаря цифровизации.

Федиенко добавил, что мобильный формат работы ТЦК уже действует, но об этом пока не пишут в соцсетях. Каждый руководитель военкомата с учетом угроз авиаударов по зданиям самостоятельно определяет, где размещать свои подразделения.

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Верховная Рада Украины ТЦК мобилизация

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