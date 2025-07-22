Мобільні ТЦК в Україні вже працюють, — нардеп Олександр Федієнко

Олександр Федієнко зазначив, що кожен керівник військкомату з урахуванням загроз ударів по будівлях сам визначає, де розмістити ті чи інші підрозділи.

Фото: mc.today

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що в Україні можуть з’явитися мобільні територіальні центри комплектування, які допоможуть уникнути російських ударів по стаціонарних центрах.

У свою чрегу член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Олександр Федієнко заявив, що мобільний формат роботи ТЦК уже діє. Кожен керівник військкомату сам визначає, де розмістити підпорядковані йому підрозділи.

Проте він підкреслив, що створення мобільних ТЦК не передбачає наявність додаткових пересувних пунктів або перенесення їхньої роботи в автобуси.

«Ідеться не про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть куди-небудь. Термін «мобільний» тут, найімовірніше, застосували, оскільки вони сьогодні можуть бути на одній локації, а завтра — на іншій», — пояснив депутат.

За його словами, термін мобільності відноситься до підрозділів, які вимагають безпосередньо спілкування з військовозобов'язаними. Решта штатних одиниць ТЦК можуть бути територіально на віддаленні завдяки цифровізації.

Федієнко додав, що мобільний формат роботи ТЦК уже працює, але про це поки що не пишуть у соцмережах. Кожен керівник військкомату з урахуванням загроз ударів по будівлях сам визначає, де розмістити ті чи інші підрозділи.

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