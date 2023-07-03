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  1. У світі

У мережі з'явилися фото польового табору в Білорусі, в якому, ймовірно, розмістяться «вагнерівці»

19:30, 3 липня 2023
Табір може прийняти близько 8 тисяч людей.
У мережі з'явилися фото польового табору в Білорусі, в якому, ймовірно, розмістяться «вагнерівці»
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У мережі оприлюднили фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, розміщуватимуться «вагнерівці».

Зазначається, що будівництво таборів розгорнули в Осиповицькому районі (південний захід Могильовської області).

На фото можна помітити намети М-30, а всередині – дерев'яні нари і настили. В одному наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного витрачається не більше 30 хвилин.

«Кілька днів тому ми підраховували, що на супутникових знімках табору в селі Ціль під Осиповичами розбито близько 298 наметів. У кожному може розташовуватися по 30 осіб. З огляду на те, що частина наметів – для госппотреб, то можна сказати, що табір розбито приблизно для 8 000 осіб.

Також зазначимо, що фотографії підтверджують інформацію про те, що в с. Ціль «будують нари і туалети» та «триває спорудження дворівневих нар із дерева», «збирають лавки і столи» та «встановлюють намети», — зазначає моніторингова група Беларускі Гаюн.

Додамо, що після розміщення на території Білорусі близько 8 тисяч «вагнерівців» там може бути сформоване угруповання для вторгнення в Україну. До бойовиків ПВК «Вагнер» можуть доєднати російських та білоруських військових.

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