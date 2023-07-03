В сети появились фото полевого лагеря в Беларуси, в котором, вероятно, разместятся «вагнеровцы»

Лагерь может принять порядка 8 тысяч человек.

В сети обнародовали фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться «вагнеровцы».

Отмечается, что строительство лагерей развернули в Осиповичском районе (юго-запад Могилевской области).

На фото можно увидеть палатки М-30, а внутри – деревянные нары и настилы. В одной палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждого уходит не более 30 минут.

Несколько дней назад мы подсчитывали, что на спутниковых снимках лагеря в селе Цель под Осиповичами разбито около 298 палаток. В каждом может размещаться по 30 человек. Учитывая, что часть палаток – для хозпотребностей, можно сказать, что лагерь разбит примерно для 8 000 человек.

Также отметим, что фотографии подтверждают информацию о том, что в с. Цель «строят нары и туалеты» и «длится строительство двухуровневых нар из дерева», «собирают лавки и столы» и «устанавливают палатки», — отмечает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

Добавим, что после размещения на территории Беларуси около 8 тысяч «вагнеровцев» там может быть сформирована группировка для вторжения в Украину. К боевикам ППК «Вагнер» могут присоединить русских и белорусских военных.

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