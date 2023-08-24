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Рада суддів звернеться до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон жінок-суддів з метою лікування і відвідування родичів, а також суддів-військовослужбовців, які є мобілізованими до ЗСУ

Рада суддів України вирішила звернутися до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів під час відпустки з метою лікування та відвідування родичів.

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Також прийнятий 24 серпня закон про правотворчу діяльність визначає, що суд для подолання правової прогалини може застосовувати аналогію закону та аналогію права.

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  1. У світі

США ввели нові санкції проти рф: у список потрапили мати Кадирова та табір «Артек»

17:46, 24 серпня 2023
Загалом у санкційний список США потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір «Артек».
США ввели нові санкції проти рф: у список потрапили мати Кадирова та табір «Артек»
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У четвер, 24 серпня, США повідомили про введення нових обмежень проти рф. У санкційний список потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір «Артек». Про це йдеться на офіційному сайті Мінфіну США.

У списку опинились:

Агєєва Ірина Анатоліївна - Уповноважений з прав дитини в Калузькій області;

Чалаєв Замід Алієвич - російський військовий діяч, командир Полку поліції спеціального призначення МВС по Чеченській Республіці;

Черкасова Ірина Олександрівна - Уповноважений з прав дитини в Ростовській області рф;

Федоренко Костянтин Альбертович - Директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр «Артек»;

Кадирова Аймані Несіївна - мати глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;

Хучієв Муслім Магомедович - голова уряду Чеченської Республіки;

Коваленко Володимир Владиславович - начальник штабу «Юнармії» в окупованому Севастополі;

Нечаєв Володимир Дмитрович - «ректор» Севастопольського державного університету;

П'ятих Галина Анатоліївна - Уповноважений із прав дитини в Бєлгородській області;

Шапурова Олена Олександрівна - так звана «міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області»;

Мансур Мусаєвич Солтаєв - Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Також США ввели санкції проти освітньої установи «Міжнародний дитячий центр «Артек». Під обмеження ще потрапив громадський фонд імені Ахмата Кадирова.

Раніше ми писали, що Глава Уряду Канади Джастін Трюдо анонсував нові канадські санкції проти росії.

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