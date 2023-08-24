США ввели нові санкції проти рф: у список потрапили мати Кадирова та табір «Артек»

Загалом у санкційний список США потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір «Артек».

У четвер, 24 серпня, США повідомили про введення нових обмежень проти рф. У санкційний список потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір «Артек». Про це йдеться на офіційному сайті Мінфіну США.

У списку опинились:

Агєєва Ірина Анатоліївна - Уповноважений з прав дитини в Калузькій області;

Чалаєв Замід Алієвич - російський військовий діяч, командир Полку поліції спеціального призначення МВС по Чеченській Республіці;

Черкасова Ірина Олександрівна - Уповноважений з прав дитини в Ростовській області рф;

Федоренко Костянтин Альбертович - Директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр «Артек»;

Кадирова Аймані Несіївна - мати глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;

Хучієв Муслім Магомедович - голова уряду Чеченської Республіки;

Коваленко Володимир Владиславович - начальник штабу «Юнармії» в окупованому Севастополі;

Нечаєв Володимир Дмитрович - «ректор» Севастопольського державного університету;

П'ятих Галина Анатоліївна - Уповноважений із прав дитини в Бєлгородській області;

Шапурова Олена Олександрівна - так звана «міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області»;

Мансур Мусаєвич Солтаєв - Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Також США ввели санкції проти освітньої установи «Міжнародний дитячий центр «Артек». Під обмеження ще потрапив громадський фонд імені Ахмата Кадирова.

Раніше ми писали, що Глава Уряду Канади Джастін Трюдо анонсував нові канадські санкції проти росії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.