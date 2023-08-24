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Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

Рада судей Украины решила обратиться в Кабмин о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей во время отпуска с целью лечения и посещения родственников.

Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

Рада одобрила изменения условий отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Новый временный штат местных и апелляционных судов – утверждена численность судей

Новая численность судей в Украине – 7976 судей в судах первой и апелляционной инстанции.

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  1. В мире

США ввели новые санкции против рф: в список попали мать Кадырова и лагерь «Артек»

17:46, 24 августа 2023
В санкционный список США попали 11 физических лиц и детский лагерь «Артек».
США ввели новые санкции против рф: в список попали мать Кадырова и лагерь «Артек»
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В четверг, 24 августа, США сообщили о введении новых ограничений против рф. В санкционный список попали 11 физических лиц и детский лагерь Артек. Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.

В списке оказались:

Агеева Ирина Анатольевна - Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;

Чалаев Замид Алиевич - российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике;

Черкасова Ирина Александровна - Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области рф;

Федоренко Константин Альбертович - Директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр «Артек»;

Кадырова Аймани Несиевна - мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;

Хучиев Муслим Магомедович - председатель правительства Чеченской Республики;

Коваленко Владимир Владиславович - начальник штаба «Юнармии» в оккупированном Севастополе;

Нечаев Владимир Дмитриевич - «ректор» Севастопольского государственного университета;

Пятых Галина Анатольевна - Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области;

Шапурова Елена Александровна - так называемая «министр Министерства образования и науки Запорожской области»;

Мансур Муссаевич Солтаев - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Также США ввели санкции против учреждения «Международный детский центр «Артек». Под ограничения еще попал общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

Ранее сообщалось, что глава Правительства Канады Джастин Трюдо анонсировал новые канадские санкции против россии.

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