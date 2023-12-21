Financial Times назвала людиною року Ларса Йоргенсена — голову компанії, яка розробила препарат Ozempic

У 2023 році Novo Nordisk завдяки продажам Ozempic та Wegovy стала найдорожчою компанією в Європі.

Людиною року за версією газети видання Financial Times став президент датської фармацевтичної компанії Novo Nordisk Ларс Йоргенсен.

Компанія є розробником препаратів Ozempic та Wegovy. Ozempic застосовується при діабеті другого типу. Один із його супутніх ефектів — зниження ваги. При цьому багато людей без діабету використовують його не за «діабетичним» призначенням, а саме для того, щоб скинути зайву вагу. Wegovy – аналог Ozempic, зареєстрований саме для зниження ваги.

«Йоргенсен - піонер приватних інновацій, які можуть вплинути не тільки на охорону здоров'я, але і на суспільство, державне фінансування і на наші відносини з їжею», - пише FT. Видання наголошує на ролі Йоргенсена у здійсненні моделі «неспішних, наполегливих, але перетворюючих інновацій», звертаючи увагу на його стриманість, незважаючи на статус керівника компанії.

У 2023 році Novo Nordisk завдяки продажам Ozempic та Wegovy стала найдорожчою компанією в Європі. Продажі Wegovy в 2023 році досягнуть 4,2 мільярда доларів, а в 2024 році досягнуть 7,3 мільярда. Продажі Ozempic, за прогнозами, зростуть до 16,5 мільярда доларів у 2024 році.

Раніше ми писали, що співачка Тейлор Свіфт стала «Людиною року-2023» за версією журналу TIME.

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