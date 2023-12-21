Financial Times назвала человеком года Ларса Йоргенсена — главу компании, разработавшую препарат Ozempic

В 2023 году Novo Nordisk благодаря продажам Ozempic и Wegovy стала самой дорогой компанией в Европе.

Человеком года по версии газеты издания Financial Times стал президент датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларс Йоргенсен.

Компания является разработчиком препаратов Ozempic и Wegovy. Ozempic применяется при диабете второго типа. Один из его сопутствующих эффектов — снижение веса. При этом многие люди без диабета используют его не по «диабетическому» назначению, а именно для того, чтобы сбросить лишний вес. Wegovy — аналог Ozempic, зарегистрированный именно для снижения веса.

«Йоргенсен — пионер частных инноваций, которые могут оказать основательное влияние не только на здравоохранение, но и на общество, государственное финансирование и на наши отношения с едой», — пишет FT. Издание отмечает роль Йоргенсена в осуществлении модели «неспешных, настойчивых, но преобразующих инноваций», обращая внимания на его сдержанность, несмотря на статус руководителя компании.

В 2023 году Novo Nordisk благодаря продажам Ozempic и Wegovy стала самой дорогой компанией в Европе. Продажи Wegovy в 2023 году достигнут 4,2 миллиарда долларов, а в 2024 году достигнут 7,3 миллиарда. Продажи Ozempic, по прогнозам, вырастут до 16,5 миллиарда долларов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что певица Тейлор Свифт стала «Человеком года-2023» по версии журнала TIME.

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