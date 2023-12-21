Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначила членов Счетной палаты – среди них экс-глава АМКУ Ольга Пищанская

Главой Счетной палаты могут назначить бывшую главу АМКУ Ольгу Пищанскую.

Покупка, производство и перевозка медицинского каннабиса легализована, — Рада приняла закон

Как отметила нардеп Ирина Геращенко, это закон «не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве»

ВККС обратилась в СБУ, ГУР и МИД о подтверждении или опровержении гражданства рф у Романа Игнатова

Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

Как глава ВККС Роман Игнатов в свое время объяснил слухи о наличии у него российского гражданства

Ранее глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов уже объяснял, есть ли у него российское гражданство.

Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

ВККС решило принять меры в связи с опубликованием в СМИ данных о российском гражданстве главы ВККС.

  1. В мире

Financial Times назвала человеком года Ларса Йоргенсена — главу компании, разработавшую препарат Ozempic

08:15, 21 декабря 2023
В 2023 году Novo Nordisk благодаря продажам Ozempic и Wegovy стала самой дорогой компанией в Европе.
Financial Times назвала человеком года Ларса Йоргенсена — главу компании, разработавшую препарат Ozempic
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Человеком года по версии газеты издания Financial Times стал президент датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларс Йоргенсен.

Компания является разработчиком препаратов Ozempic и Wegovy. Ozempic применяется при диабете второго типа. Один из его сопутствующих эффектов — снижение веса. При этом многие люди без диабета используют его не по «диабетическому» назначению, а именно для того, чтобы сбросить лишний вес. Wegovy — аналог Ozempic, зарегистрированный именно для снижения веса.

«Йоргенсен — пионер частных инноваций, которые могут оказать основательное влияние не только на здравоохранение, но и на общество, государственное финансирование и на наши отношения с едой», — пишет FT. Издание отмечает роль Йоргенсена в осуществлении модели «неспешных, настойчивых, но преобразующих инноваций», обращая внимания на его сдержанность, несмотря на статус руководителя компании.

В 2023 году Novo Nordisk благодаря продажам Ozempic и Wegovy стала самой дорогой компанией в Европе. Продажи Wegovy в 2023 году достигнут 4,2 миллиарда долларов, а в 2024 году достигнут 7,3 миллиарда. Продажи Ozempic, по прогнозам, вырастут до 16,5 миллиарда долларов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что певица Тейлор Свифт стала «Человеком года-2023» по версии журнала TIME.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду