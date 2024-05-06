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У ЄС з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме Telegram – ЗМІ

12:05, 6 травня 2024
Наглядовий орган стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері.
У ЄС з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме Telegram – ЗМІ
Фото: standaard.be
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У Європейському Союзі з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу месенджера Telegram. Таким органом має стати Бельгійський інститут поштових послуг та телекомунікацій (BIPT), пише бельгійське видання De Standaard.

Видання стверджує, що BIPT стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері, наприклад, на заклики до насильства чи нелегальний продаж зброї тощо. У випадку, якщо компанія не реагуватиме на скарги користувачів, регулятор зможе її оштрафувати.

«Цей нагляд буде непростим завданням. Telegram - це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими, додатками тут багато чого можливо», - заявив Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO.

Видання додає, що в BIPT поки очікують офіційного призначення як регулятора.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram.

Крім того, Павло Дуров заявляв, що виконає вимоги стосовно обмеження Telegram-каналів для аудиторії з України.

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