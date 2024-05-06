В ЕС появится надзорный орган, который будет регулировать Telegram – СМИ

Надзорный орган будет следить за тем, как Telegram реагирует на распространение незаконного контента в мессенджере.

Фото: standaard.be

В Европейском Союзе появится надзорный орган, который будет регулировать работу мессенджера Telegram. Таким органом должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT), пишет бельгийское издание De Standaard.

Издание утверждает, что BIPT будет следить за тем, как Telegram реагирует на распространение незаконного контента в мессенджере, например, на призывы к насилию или нелегальную продажу оружия и т.д. В случае, если компания не будет реагировать на жалобы пользователей, регулятор сможет ее оштрафовать.

«Этот надзор будет непростой задачей. Telegram - это платформа, которая меньше всего сотрудничает с правительствами, и, по сравнению с другими, приложениями здесь возможно многое», - заявил Матиас Вермюлен из офиса по правам данных AWO.

Издание добавляет, что в BIPT пока ожидают официального назначения в качестве регулятора.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram.

Кроме того, Павел Дуров заявлял, что выполнит требования по ограничению Telegram-каналов для аудитории из Украины.

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