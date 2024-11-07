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Володимир Зеленський прибув до Угорщини для участі у саміті Європолітичного співтовариства

12:30, 7 листопада 2024
На зустрічі обговорять безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів.
Володимир Зеленський прибув до Угорщини для участі у саміті Європолітичного співтовариства
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Президент України Володимир Зеленський 7 листопада вперше за час повномасштабної війни приїхав до Угорщини. Там він візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Про це повідомляє Reuters.

Під час прибуття він не спілкувався з журналістами, зазначивши, що коментарі для преси будуть після зустрічей.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», лідери різних країн зберуться у Будапешті на саміт Європейського політичного співтовариства. На ньому може виступити Дональд Трамп, який, за останніми даними, перемає на виборах президента США.

За інформацією низки ЗМІ, європейські лідери також обговорять обрання Дональда Трампа президентом США та подальшу спільну політику з Вашингтоном.

Напередодні Володимир Зеленський зазначав, що на саміт його запросили прем'єр головуючої в Європейській раді Угорщини Віктор Орбан та президент Європейської ради Шарль Мішель.

За словами Президента, учасники саміту обговорюватимуть безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів.

«Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами», — зазначав він.

Очікується, що наступного дня після саміту відбудеться неформальна зустріч лідерів 27 країн ЄС.

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Угорщина Володимир Зеленський Орбан

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