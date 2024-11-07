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Владимир Зеленский прибыл в Венгрию для участия в саммите Европолитического сообщества

12:30, 7 ноября 2024
На встрече обсудят вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров.
Владимир Зеленский прибыл в Венгрию для участия в саммите Европолитического сообщества
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Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября впервые за время полномасштабной войны приехал в Венгрию. Там он примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщает Reuters.

Во время прибытия он не общался с журналистами, отметив, что комментарии для прессы будут после встреч.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», лидеры разных стран соберутся в Будапеште на саммит Европейского политического сообщества. На нем может выступить Дональд Трамп, который, по последним данным, выигрывает на выборах президента США.

По информации ряда СМИ, европейские лидеры также обсудят избрание Дональда Трампа президентом США и дальнейшую совместную политику с Вашингтоном.

Накануне Владимир Зеленский отмечал, что на саммит был приглашен премьер председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктор Орбан и президент Европейского совета Шарль Мишель.

По словам Президента, участники саммита будут обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров.

«Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами», - отмечал он.

Ожидается, что на следующий день после саммита пройдет неформальная встреча лидеров 27 стран ЕС.

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Венгрия Владимир Зеленский Орбан

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