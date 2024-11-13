Джо Байден та Дональд Трамп зустрілися в Білому домі

Зустріч проходить за традицією, коли переможець на виборах приходить до президента, що покидає пост.

Джерело фото: Reuters

Чинний президент США Джо Байден зустрівся з обраним президентом Дональдом Трампом у Білому домі, повідомляє Reuters.

Трамп уперше з моменту перемоги на виборах минулого тижня повернувся до резиденції, де його кортеж в’їхав через посилено охоронювані ворота. Байден зустрів республіканця в Овальному кабінеті. Переговори, присвячені неминучій передачі влади, розпочалися близько 11:00 за східним часом.

Як повідомляє Fox News, Трамп також планує виступити перед республіканцями Палати представників і їхніми новообраними членами. На зустрічі очікується присутність Ілона Маска, власника компанії X.

Дональд Трамп заявив, що його перехід до влади буде «максимально м'яким», і він це «максимально цінує».

Як повідомляє Sky News, під час зустрічі Трамп зізнався Байдену, що «політика – це важко» і подякував йому за забезпечення плавного процесу передачі. Байден у відповідь сказав: «Нема за що».

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