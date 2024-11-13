Джо Байден и Дональд Трамп встретились в Белом доме

Встреча проходит по традиции, когда победитель на выборах приходит к покидающему пост президенту.

Источник фото: Reuters

Действующий президент США Джо Байден встретился с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает Reuters.

Трамп впервые с момента победы на выборах на прошлой неделе вернулся в резиденцию, где его кортеж въехал через усиленно охраняемые ворота. Байден встретил республиканца в Овальном кабинете. Переговоры, посвященные неизбежной передаче власти, начались около 11:00 по восточному времени.

Как сообщает Fox News, Трамп также планирует выступить перед республиканцами Палаты представителей и их новоизбранными членами. На встрече ожидается присутствие Илона Маска, владельца компании X.

Дональд Трамп заявил, что его переход к власти будет «максимально мягким», и он это «максимально ценит».

Как сообщает Sky News, во время встречи Трамп признался Байдену, что «политика - это трудно» и поблагодарил его за обеспечение плавного процесса передачи. Байден в ответ сказал: «Не за что».

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