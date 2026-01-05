  1. У світі

Мадуро в суді США заявив, що не визнає провини, і назвав себе викраденим

19:59, 5 січня 2026
У Нью-Йорку пройшло перше засідання суду над очільником Венесуели Мадуро.
Мадуро в суді США заявив, що не визнає провини, і назвав себе викраденим
Фото: gettyimages
Федеральний суд у Нью-Йорку провів перше засідання щодо предʼявлення звинувачень очільнику Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії, пише Reuters.

Ніколас Мадуро відкинув звинувачення проти себе.

«Я невинний, я невинний, я порядна людина, я все ще президент своєї країни», – сказав Мадуро.

Він також заявив, що ще не читав обвинувачуваний акт, але бачив його разом зі своїм адвокатом.

Як сказав його адвокат, Мадуро не визнає себе винним за всіма чотирма пунктами висунутого проти нього обвинувачення.

При цьому, коли суддя Елвін К. Геллерштейн попросив Мадуро представитися, той у відповідь видав тираду іспанською мовою, в якій назвав себе «президентом Республіки Венесуела» і додав, що вважає себе «викраденим», пише NYT.

Однак пізніше очільник Венесуели визнав, що він «дійсно Ніколас Мадуро Морос».

Разом із Мадуро, який одягнений у помаранчеву тюремну робу, до зали суду доправили його дружину Силію Флорес.

Потім суддя звернувся до Флорес, яка проходить із чоловіком обвинуваченою в одній справі. Та також заявила, що визнає себе «невинною, повністю невинною».

Як повідомлялося, 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

Додамо, що США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення.

Також Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади».

Крім того, Верховний суд Венесуели передав повноваження президента віцепрезидентці Дельсі Родрігес.

суд США Венесуела

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

