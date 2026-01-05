  1. В мире

Мадуро в суде США заявил, что не признает вины, и назвал себя похищенным

19:59, 5 января 2026
В Нью-Йорке состоялось первое судебное заседание по делу главы Венесуэлы.
Фото: gettyimages
Федеральный суд в Нью-Йорке провел первое заседание по предъявлению обвинений главе Венесуэлы Николас Мадуро и его супруге Силии, сообщает Reuters.

Николас Мадуро отверг выдвинутые против него обвинения.

«Я невиновен, я невиновен, я порядочный человек, я все еще президент своей страны», — заявил Мадуро.

Он также сообщил, что еще не читал обвинительный акт, однако видел его вместе со своим адвокатом. Как отметил его защитник, Мадуро не признает себя виновным по всем четырем пунктам предъявленного ему обвинения.

При этом, когда судья Элвин К. Геллерштейн попросил Мадуро представиться, тот в ответ произнес тираду на испанском языке, в которой назвал себя «президентом Республики Венесуэла» и добавил, что считает себя «похищенным», пишет The New York Times.

Позднее глава Венесуэлы все же признал, что он «действительно Николас Мадуро Морос».

Вместе с Мадуро, одетым в оранжевую тюремную робу, в зал суда доставили его супругу Силию Флорес.

После этого судья обратился к Флорес, которая проходит обвиняемой по одному делу вместе с мужем. Она также заявила, что считает себя «невиновной, полностью невиновной».

Как сообщалось, 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы. 

Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.

Также Трамп заявил, что США временно будут управлять Венесуэлой до «безопасного перехода власти».

Кроме того, Верховный суд Венесуелы передал полномочия президента вице-президенту Делси Родригес.

суд США Венесуэла

