Депутати парламенту Угорщини одноголосно знизили собі зарплати

Депутати парламенту Угорщини проголосували 189 голосами за — жоден депутат не голосував проти й не утримався, однак 9 посадовців не голосували.

Фото: УНІАН

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Національні збори Угорщини ухвалили поданий «Тисою» законопроєкт про скорочення зарплат депутатів та державної підтримки політичних партій. Документ підтримали 189 депутатів, голосів «проти» та «утримався» не було, пише Telex.

Після виборів прем'єр Петер Мадяр заявляв, що «марнування державних коштів буде припинено», а підтримка депутатів та фракцій значно скоротиться шляхом внесення змін до Закону про парламент.

За чинними правилами зарплата членів парламенту втричі перевищує середню в країні. Після набуття чинності нового закону вона становитиме 1,8 від середньої — замість 2 182 488 форинтів (приблизно 5 300 дол) депутати отримуватимуть 1 309 493 форинти (близько 3 200 дол). Суми вказані до сплати податків.

Зазначається, що за останні п’ять років заробітна плата народних депутатів України зросла приблизно на 8-9 тисяч гривень унаслідок щорічної індексації.

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