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Депутати парламенту Угорщини одноголосно знизили собі зарплати

08:12, 9 червня 2026
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Депутати парламенту Угорщини проголосували 189 голосами за — жоден депутат не голосував проти й не утримався, однак 9 посадовців не голосували.
Депутати парламенту Угорщини одноголосно знизили собі зарплати
Фото: УНІАН
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Національні збори Угорщини ухвалили поданий «Тисою» законопроєкт про скорочення зарплат депутатів та державної підтримки політичних партій. Документ підтримали 189 депутатів, голосів «проти» та «утримався» не було, пише Telex.

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Після виборів прем'єр Петер Мадяр заявляв, що «марнування державних коштів буде припинено», а підтримка депутатів та фракцій значно скоротиться шляхом внесення змін до Закону про парламент.

За чинними правилами зарплата членів парламенту втричі перевищує середню в країні. Після набуття чинності нового закону вона становитиме 1,8 від середньої — замість 2 182 488 форинтів (приблизно 5 300 дол) депутати отримуватимуть 1 309 493 форинти (близько 3 200 дол). Суми вказані до сплати податків.

Зазначається, що за останні п’ять років заробітна плата народних депутатів України зросла приблизно на 8-9 тисяч гривень унаслідок щорічної індексації.

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Угорщина

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