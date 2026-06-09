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Депутаты парламента Венгрии единогласно снизили себе зарплаты

08:12, 9 июня 2026
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Депутаты парламента Венгрии проголосовали 189 голосами «за» — ни один депутат не голосовал против и не воздержался, однако 9 должностных лиц не принимали участия в голосовании.
Депутаты парламента Венгрии единогласно снизили себе зарплаты
Фото: УНИАН
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Национальное собрание Венгрии приняло внесенный партией «Тиса» законопроект о сокращении зарплат депутатов и государственной поддержки политических партий. Документ поддержали 189 депутатов, голосов «против» и «воздержался» не было, пишет Telex.

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После выборов премьер-министр Петер Мадьяр заявлял, что «расточительство государственных средств будет прекращено», а поддержка депутатов и фракций будет значительно сокращена путем внесения изменений в Закон о парламенте.

Согласно действующим правилам, зарплата членов парламента втрое превышает среднюю по стране. После вступления в силу нового закона она составит 1,8 средней зарплаты вместо прежних 2 182 488 форинтов (примерно 5 300 долларов) — депутаты будут получать 1 309 493 форинта (около 3 200 долларов). Указанные суммы приведены до уплаты налогов.

Отмечается, что за последние пять лет заработная плата народных депутатов Украины выросла примерно на 8–9 тысяч гривен вследствие ежегодной индексации.

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Венгрия

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