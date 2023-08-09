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Рада вносить зміни до ряду законодавчих актів України у зв'язку із завершенням карантину

16:05, 9 серпня 2023
Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий проєкт Закону.
Рада вносить зміни до ряду законодавчих актів України у зв'язку із завершенням карантину
Джерело фото: rada.gov.ua
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Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий проект Закону «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (реєстр. № 9405 від 20.06.2023).

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на внесення змін до ряду законодавчих актів України з метою виключення із них норм, дія яких була розрахована на час запровадження карантину на території України, та визнання такими, що втратили чинність, ряду законодавчих актів України у зв’язку з завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Проектом Закону, поміж іншого:

  • встановлено у Кодексі адміністративного судочинства, Цивільному процесуальному кодексі, Господарському процесуальному кодексі, що на період дії карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України;
  • визнано такими, що втратили чинність ЗУ «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респірато- рної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ЗУ «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанову ВРУ «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» N 937-IX та Постанову ВРУ «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення» N 1004-IX тощо.

«За» проголосувало 306 народних депутатів.

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